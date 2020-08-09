Спорт Льюис отправил Олейника в нокаут на турнире UFC Светлана Головина Поединок прошел в Лас-Вегасе в ночь на 9 августа. © Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com , Globallookpress В ходе турнира UFC Fight Night 174 американский боец Деррик Льюис одержал победу над российским спортсменом Алексеем Олейником, сообщается в Twitter-аккаунте организации. Уточняется, что Олейник был накаутирован во втором раунде встречи. Поединок прошел в ночь на воскресенье, 9 августа, в Лас-Вегасе. На данный момент у российского бойца 60 побед, 14 поражений и одна ничья, в то же время у американца - 24 побед и 8 поражений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует