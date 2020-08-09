Гендиректор «Спартака» назвал клоунадой судейство в матче с «Сочи»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов назвал клоунадой судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», который состоялся в воскресенье, 9 августа.

«Со своей точки зрения, я же не арбитр, я вижу, что это неправильно, а мне объясняют, что это правильно. По мне, - это ошибки судей. Пусть даст оценку и расскажет миллионам болельщиков, команде, тот, кто за все отвечает», - сказал Газизов.

Встреча «Спартак» - «Сочи» закончилась вничью, 2:2. По ходу матча красно-белые вели со счетом 2:0. Но гости смогли уйти от поражения благодаря двум пенальти, которые назначил арбитр Василий Казарцев. Причем второй был назначен в концовке встречи.

«Вопросы зададим им (РФС). Мне смеяться хочется, - это же клоунада продолжается. Федун борется с несправедливостью. Поверьте, если я вижу эту клоунаду, он видит ее еще быстрее», - приводит ТАСС слова Газизова.

Ранее глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата России. Такое решение он принял по итогам встречи с «Сочи», судейством которой остался недоволен.