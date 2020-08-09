«Спартак» сыграл вничью с «Сочи» в матче первого тура РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с «Сочи» в первом туре чемпионата России по футболу. Счет в игре открыл игрок красно-белых Александр Соболев, забив гол на 8 минуте. Второе очко команде принес Джордан Ларссон на 10 минуте встречи. У «Сочи» в игре отличились Дмитрий Полоз с пенальти (15) и Кристиан Нобоа, также реализовавший 11-метровый (90+1).

Новичок «Спартака» нападающий Александр Кокорин не попал в заявку команды на игру, он не присутствовал ни в списках осиновых игроков, ни в запасных.

В следующем туре «Спартак» примет грозненский «Ахмат», встреча состоится 14 августа. В этот же день «Сочи» сыграют с подмосковными «Химками».