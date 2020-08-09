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Федун заявил о снятии «Спартака» с чемпионата России

Вадим Синицын
22:51 09.08.2020
По словам председателя совета директоров московского клуба, он недоволен судейством в матче против «Сочи», которое, по его мнению, представляло из себя «клоунаду».
Федун заявил о снятии «Спартака» с чемпионата России
© Фото: Александр Вильф РИА Новости

Глава совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун объявил, что намерен снять команду с чемпионата России. По словам Федуна, он недоволен судейством в матче с «Сочи».

Встреча «Спартака» и «Сочи» состоялась 9 августа. Она закончилась со счетом 2:2, причем оба гола противники московского клуба забили с пенальти.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу», - цитирует Федуна издание «Спорт-Экспресс».

Счет в игре открыл игрок красно-белых Александр Соболев, забив гол на 8 минуте. Второе очко команде принес Джордан Ларссон на 10 минуте встречи.  У «Сочи» в игре отличились Дмитрий Полоз с пенальти (15) и Кристиан Нобоа, также реализовавший 11-метровый (90+1).

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