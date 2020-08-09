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Без Кокорина: «Спартак» опубликовал состав на матч первого тура РПЛ

Ирина Егорова
19:27 09.08.2020
Также из красно-белых не заявлен  полузащитник Остон Урунов.
Без Кокорина: «Спартак» опубликовал состав на матч первого тура РПЛ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Новичок «Спартака» нападающий Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Ни в числе основных игроков, не в составе запасных, Кокорин не значится, следует из опубликованной пресс-службой красно-белых состава команды. Также не заявлен новичок полузащитник Остон Урунов.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 9 августа в Москве и начнется в 20.00.

Ранее футболист отметил, что очень ждет дебюта за новую команду, особенно на домашнем стадионе спартаковцев. Спортсмен добавил, что желает скорейшего окончания пандемии коронавируса, чтобы как можно больше болельщиков могли вживую увидеть своих кумиров. И заявил, что главный тренера«Спартака» Доменико Тедеско является сильным тренером. 

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