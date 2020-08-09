Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1», прошедший в Британии на автодороме «Сильверстоун», где в 1950 году состоялась первая гонка «Формулы-1».

Второе место занят англичанин Льюис Хэмилтон, третье – представитель Финляндии Валттери Боттас. Оба пилота выступают за команду «Мерседес».

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал десятым. Данный Гран-при стал сотым в его карьере.