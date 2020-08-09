Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова проведет бой в Москве
Поединок пройдет в рамках турнира в память об отце Хабиба тренере Абдулманапе Нурмагомедове.
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Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман проведет бой в Москве. Об этом рассказал глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.
По его словам, поединок пройдет в рамках турнира в память об отце Хабиба тренере Абдулманапе Нурмагомедове. Турнир состоится 9 сентября, передает ТАСС.
Абдулманапа Нурмагомедова не стало из-за осложнений, вызванных COVID-19. Нурмагомедова-старшего похоронили в дагестанском селе Кироваул.