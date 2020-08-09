Кокорин назвал Тедеско сильным тренером

Недавно перешедший в стан «красно-белых» нападающий Александр Кокорин назвал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско сильным специалистом.

«Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам», - рассказал Кокорин.

Он отметил, что очень ждет дебюта за новую команду, особенно на домашнем стадионе спартаковцев. Футболист добавил, что желает скорейшего окончания пандемии коронавируса, чтобы как можно больше болельщиков могли вживую увидеть своих кумиров. Интервью с Кокориным опубликовано на официальном сайте «Спартака».

Сегодня, 9 августа, «Спартак» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с «Сочи», за который ранее выступал Кокорин на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита».