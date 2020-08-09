Роналду задумался об уходе из «Ювентуса»
Поводом для рассмотрения такой возможности стал недавний вылет итальянцев из Лиги чемпионов.
© Фото: Marco Alpozzi, Lapresse, Globallookpress
Португальский нападающий Криштиану Роналду задумался об уходе из туринского «Ювентуса».
Поводом для рассмотрения такой возможности стал недавний вылет итальянцев из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «Ювентус» уступил «Лиону».
По информации Foot Mercato, Роналду попросил своего агента организовать встречи с представителями заинтересованных клубов. Самым вероятным вариантом называется французский «ПСЖ».
Вчера, 8 августа, «Ювентус» покинул главный тренер Маурицио Сарри. Причина отставки не называется, но ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист покинет свой пост после вылета из Лиги чемпионов.