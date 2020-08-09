Спорт Роналду задумался об уходе из «Ювентуса» Кирилл Васин Поводом для рассмотрения такой возможности стал недавний вылет итальянцев из Лиги чемпионов. © Фото: Marco Alpozzi, Lapresse, Globallookpress Португальский нападающий Криштиану Роналду задумался об уходе из туринского «Ювентуса». Поводом для рассмотрения такой возможности стал недавний вылет итальянцев из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «Ювентус» уступил «Лиону». По информации Foot Mercato, Роналду попросил своего агента организовать встречи с представителями заинтересованных клубов. Самым вероятным вариантом называется французский «ПСЖ». Вчера, 8 августа, «Ювентус» покинул главный тренер Маурицио Сарри. Причина отставки не называется, но ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист покинет свой пост после вылета из Лиги чемпионов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует