Олейник прокомментировал нокаут от Льюиса

Российский боец Алексей Олейник прокомментировал свое поражение в поединке с американцем Дерриком Льюисом.

«Бой прошел, как прошел, вы все видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был, но далеко не все сработало», - отметил спортсмен.

Он пообещал лучше подготовиться к следующему поединку и показать все, на что способен. Об этом россиянин заявил на своей странице в Instagram.

Бой между Олейником и Льюисом прошел в рамках турнира UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе. Американский спортсмен одержал победу нокаутом. На данный момент у Олейника 60 побед, 14 поражений и одна ничья, а у Льюиса - 24 победы и 8 поражений.