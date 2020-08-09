Определены все пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов

Определен окончательный список пар соперников в рамках четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов текущего сезона. Все пары следующего этапа стали известны после окончания игр 1/8 турнира.

Матчи сезона 2019/2020 года стартовали после временного перерыва, введенного по причине опасной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коноравируса.

Последними возможность побороться за участие в полуфинале получили клубы «Барселона», одержавшая победу в матче с «Наполи» со счетом 3:1, и «Бавария», выигравшая у «Челси» со счетом 4:1.

На следующем этапе футбольной Лиги встретятся «Аталанта» (Италия) - «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Лейпциг» (Германия) - «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция). Игры будут проходить в указанном порядке по одной ежедневно – с 12 по 15 августа.