Гендиректор футбольного «Локомотива» вступил в спор с болельщиками

Гендиректор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе вступил в спор с болельщиками во время традиционной встречи перед сезоном.

Встреча болельщиков с командой проходила на стадионе «железнодорожников» «РЖД-Арена». Во время ответов на вопросы у Кикнадзе произошел конфликт с фанатами. Активные болельщики призвали его уйти из команды и вернуть на пост главного тренера Юрия Семина, контракт с которым не был продлен после возобновления матчей РПЛ.

«Я не уйду из клуба! Не уйду! И сделаю все, чтобы клуб был самым сильным, каким он только может быть. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор», - заявил Кикнадзе.

Он также призывал фанатов задавать больше вопросов игрокам, а не ему. Трансляция встречи проходила на YouTube-канале «Локомотива».

По итогам прошлого сезона РПЛ «железнодорожники» финишировали вторыми, уступив санкт-петербургскому «Зениту». В заключительной трети сезона вместо Юрия Семина команду возглавлял сербский специалист Марко Николич.