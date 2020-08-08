Матыцин рассказал о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены нашей страны готовятся к Олимпиаде в Токио, вопрос ее проведения под сомнение не ставится.

«Мы пока планируем подготовку, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр», - отметил Матыцин.

По его словам, правительство и Минспорт отрабатывают меры для максимального уменьшения рисков здоровью атлетов.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 их перенесли на год. Согласно решению, их проведут с 23 июля по 8 августа 2021 года.