Матыцин рассказал о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде в Токио
По словам Матыцина, правительство и Минспорт отрабатывают меры для максимального уменьшения рисков здоровью атлетов.
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены нашей страны готовятся к Олимпиаде в Токио, вопрос ее проведения под сомнение не ставится.
«Мы пока планируем подготовку, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр», - отметил Матыцин.
По его словам, правительство и Минспорт отрабатывают меры для максимального уменьшения рисков здоровью атлетов.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 их перенесли на год. Согласно решению, их проведут с 23 июля по 8 августа 2021 года.