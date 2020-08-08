Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»

Маурицио Сарри покинул пост главного тренера действующего чемпиона Италии по футболу туринского «Ювентуса».

В клубе поблагодарили специалиста за работу, особенно за девятое подряд чемпионство, и пожелали дальнейших успехов. Об этом говорится на сайте «Ювентуса».

Причина ухода Сарри не сообщается, но ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист покинет свой пост после вылета из Лиги чемпионов.

Маурицио Сарри возглавлял «Ювентус» с прошлого года. При нем туринцы завоевали девятое подряд чемпионство в Италии.