«Реал» впервые вылетел из Лиги чемпионов во главе с Зиданом
Ранее клуб трижды завоевывал данный трофей под руководством Зидана в 2016-2018 годах.
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«Реал Мадрид» выбыл из Лиги чемпионов в 1/8 финала, проиграв «Манчестеру Сити». Игра завершилось со счетом 2:1.
Впервые за время работы Зинедина Зидана в качестве главного тренера мадридского «Реал» вылетел из ЛЧ. Ранее клуб трижды выигрывал данный трофей под его руководством в 2016, 2017 и 2018 годах.
В прошлом сезоне «Реал» тоже вылетел на стадии 1/8 финала, однако тогда команду возглавлял Сантьяго Солари.