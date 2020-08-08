«Реал» впервые вылетел из Лиги чемпионов во главе с Зиданом

«Реал Мадрид» выбыл из Лиги чемпионов в 1/8 финала, проиграв «Манчестеру Сити». Игра завершилось со счетом 2:1.

Впервые за время работы Зинедина Зидана в качестве главного тренера мадридского «Реал» вылетел из ЛЧ. Ранее клуб трижды выигрывал данный трофей под его руководством в 2016, 2017 и 2018 годах.

В прошлом сезоне «Реал» тоже вылетел на стадии 1/8 финала, однако тогда команду возглавлял Сантьяго Солари.