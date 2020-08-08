Непобежденный: глава UFC рассказал о переговорах с Мэйуэзером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что ведет переговоры с непобежденным американский боксером Флойдом Мэйуэзером.

По его словам, в проведении поединка по-прежнему заинтересованы обе стороны, передает TMZ.

Однако открыт вопрос в выборе соперника. Уайт отрицает возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«Не знаю, слышали ли вы, но Конор завершил карьеру», - заявил он.

Переговоры о сотрудничестве между Уайтом и Мэйуэзером начались еще в 2019 году. В 2020 американец отказался от поединков из-за серии трагедий в личной жизни и пандемии коронаврируса. Из жизни ушли его бывшая девушка Джози Харрис и дядя боксера Роджер Мэйуэзер. Сам он заявлял, что находится «на пенсии». А Макгрегор объявил о своем уходе из ММА еще в июне, заявив, что он потерял страсть к спорту.

В августе 2017 года Мэйуэзер и звезда UFC Макгрегор провели поединок по правилам бокса в Лас-Вегасе. Американец победил ирландца в десятом раунде техническим нокаутом. Всего боксер одержал 50 побед из 50 боев на профессиональном ринге, из них 27 – нокаутом. Сорокалетний американец входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.