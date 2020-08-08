Танцы в октагоне: боец ММА феерично отпраздновала нокаут соперницы

Американская 22-летняя боец ММА Валери Лореда феерично отпраздновала нокаут, в который отправила на очередном турнире промоушена Bellator свою соперницу Тару Графф.

Уже во втором раунде противостояния Лореда брутальным ударом в челюсть нокаутировала оппонентку. После непродолжительного добивания и остановки боя судьей, Лореда принялась танцевать перед камерой. Видео опубликовано в официальном Twitter Bellator.

Отметим, девушку часто критикуют пользователи Сети за множество откровенных фото. Однако, несмотря на это, Лореда уверенно одерживает победы одну за одной, и на данный момент в ее карьере нет ни одного поражения.