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Танцы в октагоне: боец ММА феерично отпраздновала нокаут соперницы

Егор Левин
12:48 08.08.2020
Девушку часто критикуют за откровенное поведение, но это не мешает ей продолжать карьеру в единоборствах без единого поражения.
Танцы в октагоне: боец ММА феерично отпраздновала нокаут соперницы
© Фото: valerieloureda, Instagram

Американская 22-летняя боец ММА Валери Лореда феерично отпраздновала нокаут, в который отправила на очередном турнире промоушена Bellator свою соперницу Тару Графф.

Уже во втором раунде противостояния Лореда брутальным ударом в челюсть нокаутировала оппонентку. После непродолжительного добивания и остановки боя судьей, Лореда принялась танцевать перед камерой. Видео опубликовано в официальном Twitter Bellator.

Отметим, девушку часто критикуют пользователи Сети за множество откровенных фото. Однако, несмотря на это, Лореда уверенно одерживает победы одну за одной, и на данный момент в ее карьере нет ни одного поражения.

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