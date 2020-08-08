Дочь Тутберидзе впервые вышла на лед после перелома
Дэвис сообщала, что из-за перелома пропустит прокаты перед началом нового сезона.
© Фото: di__davis, instagram
Дочь тренера Этери Тутберидзе российская фигуристка Диана Дэвис впервые вышла на лед после перелома ноги.
Дэвис сообщала, что из-за перелома пропустит прокаты перед началом нового сезона.
«Первые шаги на льду после травмы. Семь недель в гипсе - пока сложно даже ходить. Впереди еще реабилитация, и только 15 минут льда в день», - написала спортсменка на своей странице в Instagram.
Дэвис выступает в танцах на льду с партнером Глебом Смолкиным. В прошлом сезоне они стали бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров.