«Зенит» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Локомотив»

Петербургский «Зенит» победил столичный «Локомотив» в матче за Суперкубок России. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе подопечных Семака отличились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69). У «Локомотива» гол забил Ведран Чорлука (72).

Таким образом, петербургская команда оформила внутренний «требл» — завоевание трех титулов в одном сезоне: чемпиона РПЛ, обладателя Кубка России и обладателя Суперкубка России.

«Зенит» и «Локомотив» второй раз подряд встретились в суперкубке страны, в 2019 году победу одержал «Локомотив», тогда встреча завершилась со счетом 3:2. Всего же петербургский клуб данный трофей завоевывал пять раз (в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах). Также в активе команды шесть чемпионских титулов и четыре победы в Кубке России. В 2008 году «Зенит» становился обладателем Кубка УЕФА.