Квят изменил дизайн шлема к своей сотой гонке в «Формуле-1»

Российский гонщик, пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выступит на следующих соревнованиях чемпионата «Формулы-1» в новом шлеме. Команда представила фотографию нового элемента защиты. Он выполнен в бело-красно-черной цветовой гамме, на который нанесена надпись с названием команды. Пилот выступит в нем на Гран-при 70-летия.

© AlphaTauriF1, twitter

Эта гонка станет для Квята сотой в карьере в «Формуле-1».

В чемпионате мира россиянин впервые выступил в сезоне-2014 в возрасте 19 лет на Гран-при Австралии. Недавно на этапе чемпионата он попал в серьезную аварию. Квят потерял управление и врезался в ограждение. Сам спортсмен не пострадал и выбрался из машины.