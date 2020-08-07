Алексей Олейник прокомментировал плевок Деррика Льюиса в контейнер с едой

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник отреагировал на поступок своего следующего оппонента, американца Деррика Льюиса, который плюнул в контейнер с едой, якобы предназначенный для россиянина. Как заявил Олейник, еда ему не принадлежала, но сути поступка Льюиса это не меняет.

«Думаю, что бы он там ни делал, это говорит только о его культуре и образовании. Видео я не видел, если честно. Не знаю, чем он себя решил развлечь или попытаться хайпануть, как говорится. Могу сказать, что это была не моя еда, естественно», - цитирует россиянина портал Sport24.

Олейник и Льюис встретятся в октагоне на предстоящих выходных, в ночь на 9 августа. В активе россиянина 59 побед по правилам смешанных единоборств и 13 поражений. Подавляющее большинство побед Олейник, прозвище которого «Удав», одержал удушающими и болевыми приемами.