«Я за красивый футбол»: Пригожин объяснил слова о том, что теперь болеет за «Спартак»

Российский продюсер Иосиф Пригожин объяснил «Звезде» свое сообщение о том, что после перехода футболиста Александра Кокорина в московский «Спартак» теперь будет болеть за красно-белых.

Ранее Кокорин разместил в Instagram фото в футболке «Спартака», в комментарии к которому Пригожин написал, что теперь болеет за московскую команду.

© kokorin9, Instagram

«У нас такая история, как в шоу-бизнесе. Болеешь за одних - обижаются другие. Я болею за красивый футбол. Я большой фанат певицы Валерии, а в футболе я болею за красивую игру и за отдельных игроков, которые приносят удачу команде», - отметил продюсер.

По словам Пригожина, ему нравится Кокорин как футболист. Продюсер высоко оценил игру Александра за «Сочи» в прошедшем сезоне.

«Мне за ним интересно наблюдать, и с его переходом в “Спартак” я хочу наблюдать за Кокориным, как он играет в “Спартаке”. Как Роналду, который играл в Мадриде, а теперь играет в “Ювентусе”. Вопрос лидера команды», - подчеркнул продюсер.

Он отметил, что с приходом Кокорина футбол красно-белых будет намного интереснее, и пообещал в новом сезоне следить за успехами «Спартака».