Петербург получил право проведения финала Лиги чемпионов - 2022

В пятницу, 7 августа, оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге получил право на организацию финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году на стадионе «Газпром-Арена», говорится в заявлении Министерства спорта России.

Ранее финал турнира в Северной столице был запланирован на 2021 год, однако из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение о его переносе на год.

В то же время финал Лиги чемпионов текущего года, который состоится в Стамбуле, будет проведен в 2021 году.



Для России это уже третий раз, когда она получает право проведения финала Еврокубка. Ранее обладатель Кубка УЕФА определялся в 1999 году в московских Лужниках, там же в 2008 году состоялся финал Лиги чемпионов.