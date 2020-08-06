Евгения Медведева стала послом движения «Спорт - норма жизни»

В Москве стартовало движение «Спорт - норма жизни», которое является частью огромного проекта по улучшению демографии. В мероприятии принял участие министр спорт РФ Олег Матыцин, который объявил российскую фигуристку Евгению Медведеву послом движения.

«Я очень рад, что первым послом этого проекта становится Евгения Медведева двукратная серебряная призерка Олимпийских игр,которая любит спорт, которая дарит возможность людям наслаждаться спортом», - отметил на презентации движения Олег Матыцин.

«Спорт - норма жизни» - это комплексный проект, который предполагает мероприятия по популяризации занятий спортом, акции с участием выдающихся российских спортсменов, усовершенствование инфраструктуры в регионах, доступных для посещения спортивных сооружений в сельской местности и малых городах.

По словам Олега Матыцина федеральный проект «Спорт - норма жизни», первым амбассадором которого и стала Медведева, ставит своей целью объединить всех, кто желает привнести в свою жизнь нечто новое, а также найти новых друзей и единомышленников.