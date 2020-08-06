«Вся программа готова»: Медведева рассказала о подготовке к грядущему сезону

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала во время участия в акции «Спорт - норма жизни» о подготовке к соревнованиям. Спортсменка отметила, что в текущем году все происходит не так, как обычно, но принципов своих тренировок она не изменила.

«Все прекрасно знают, что я остаюсь действующим спортсменом. Если спортсмен остается действующим, это включает в себя участие в соревнованиях. Да, я вхожу в сезон, хоть он и будет не таким, к которому мы привыкли, у меня вся программа готова», - поделилась Медведева.

Фигуристка также отметила, что пока не прогнозирует, в каких именно соревнованиях будет принимать участие, но готовится ко всем крупным состязаниям.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Федеральный проект «Спорт - норма жизни», первым амбассодором которого и стала Медведева, ставит своей целью объединить всех, кто желает привнести в свою жизнь нечто новое, а также найти новых друзей и единомышленников. Исполнитель проекта – Министерство спорта России.