Фигуристка Трусова раскрыла причины ухода от Этери Тутберидзе

Юная фигуристка Александра Трусова рассказала, что основной причиной ухода от тренера Этери Тутберидзе стало желание усовершенствовать спортивные навыки.



После того, как в 2019 году спортсменка из-за ряда падений на нескольких международных стартах уступила Анне Щербаковой и Алене Косторной, Тутберидзе начала упрощать ее программы, из-за чего Трусовой не представлялось возможным оттачивание уже имеющихся навыков.

«Я хочу стабилизировать свои прыжки, отточить их, а уже потом думать о новых рекордах. После того как я стала падать на соревнованиях, Этери Георгиевна начала убирать часть прыжков из программы. Я была не согласна с этим», - сказала фигуристка.

Помимо этого, Трусова опровергла домыслы и о том, что причиной ее ухода стал конфликт с Тутберидзе. По ее словам, у них до последнего складывались хорошие отношения и она очень благодарна тренеру «за все, что та для нее сделала», пишет StarHit.

Весной 2020 года Александра Трусова перешла в команду под руководством известного фигуриста Евгения Плющенко.