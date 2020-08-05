Велогонщик Якобсен впал в кому после столкновения на трассе в Польше

Профессиональный голландский велогонщик Фабио Якобсен находится в очень тяжелом состоянии после инцидента на первом этапе многодневной гонки «Тур Польши».

Член команды Deceuninck — Quick-Step был госпитализирован после того, как вылетел с трассы в результате столкновения со спортсменом Диланом Груневегеном.

Гонщик, отлетев, врезался в болельщиков и фотографа. После экстренной доставки в медицинское учреждение Якобсен, потерявший из-за серьезных травм много крови, впал в кому. Об этом сообщает sport.tvp.pl.