ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем
Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.
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Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
«Красно-синие подписали контракт с нападающим на 5 лет», - сказано в сообщении на официальном сайте клуба.
Двадцатиоднолетний футболист уже успешно прошел медобследование.
По данным СМИ, ЦСКА заплатил за трансфер форварда 8,5 миллиона евро.
Гайч в сезоне-2019/20 провел 13 матчей во всех турнирах и забил пять голов. В сентябре 2019 года спортсмен дебютировал за национальную сборную, за которую сыграл один матч.