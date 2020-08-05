Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном
Встреча 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса состоится в Калифорнии 12 сентября.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Перед поединком Роя Джонса с Майком Тайсоном менеджеры бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу намерены застраховать уши спортсмена, сообщила пресс-служба Roy Jones Jr Boxing Russia.
По словам агентов, данная мера направлена на защиту боксера от возможного казуса, так как в 1997 году Тайсон в рамках поединка откусил кусок уха сопернику Эвандеру Холифилду.
О том, на какую сумму будет сделана страховка пока не уточнеятся, пишет ТАСС.
Встреча 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса состоится в Калифорнии 12 сентября.