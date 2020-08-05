Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном

Перед поединком Роя Джонса с Майком Тайсоном менеджеры бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу намерены застраховать уши спортсмена, сообщила пресс-служба Roy Jones Jr Boxing Russia.

По словам агентов, данная мера направлена на защиту боксера от возможного казуса, так как в 1997 году Тайсон в рамках поединка откусил кусок уха сопернику Эвандеру Холифилду.

О том, на какую сумму будет сделана страховка пока не уточнеятся, пишет ТАСС.

Встреча 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса состоится в Калифорнии 12 сентября.