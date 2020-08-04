«Пришло время двигаться дальше»: футболист Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков сообщил о своем уходе из грозненского «Ахмата».

«Пришло время двигаться дальше. Хочу поблагодарить "Ахмат" и его болельщиков. Спасибо за прекрасную атмосферу и гостеприимство. Игрокам, тренерскому штабу, персоналу - всем отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого», - написал он в своем Instagram.

По словам спортсмена, у него «есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе».

Контракт 33-летнего футболиста с «Ахматом» истек в июле. Всего полузащитник провел за грозненский клуб 27 матчей, в которых забил шесть голов.

«Сейчас я тренируюсь по своей программе, веду переговоры с несколькими клубами»,- добавил он.

Ранее Денис Глушаков был капитаном «Спартака». Футболист выступал за красно-белых с 2013 года. В 2017 году в составе клуба он в статусе капитана стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.