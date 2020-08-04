Ксения Шойгу объявила «Беговую столицу» полумарафона «ЗаБег.РФ»

Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу в Instagram проекта «Забег.рф» объявила «Беговую столицу». В этом году почетный титул получил Нижний Новгород. Второе место завоевала Тула, третье – Липецк.

Звание города-победителя присуждается городу, получившему большее количество баллов, которые рассчитываются по формуле исходя из следующих показателей: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников. По итогам подсчетов организаторов в Нижнем Новгороде 4 253 участника суммарно преодолели дистанцию 45 593 километра.

Ежегодный полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошел 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. Тогда почетный титул завоевала Казань. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, а титул «Беговой столицы» снова достался столице Татарстана. В 2019 году в «Забеге» приняли участие уже 19 городов, «Беговой столицей» был объявлен Владивосток.