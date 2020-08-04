Канделаки раскритиковала Макгрегора и обвинила его в глупости

Продюсер и спортивный медиадеятель Тина Канделаки раскритиковала бывшего чемпиона по смешанным единоборствам эпатажного ирландца Конора Макгрегора. Она озвучила несколько нелестных комментариев в его адрес в своем профиле в соцсети.

Ранее боец не раз вступал в онлайн-перепалки с другими бойцами, в том числе и с действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Канделаки отметила одну особенность в поведении ирландца в таких ситуациях.

«Конор Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов - Гэтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трэш-ток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет», - написала Канделаки в Twitter.

Такое поведение продюсер назвала детским садом.

Ранее глава UFC Дана Уайт также прокомментировал будущее Макгрегора. По его словам, в текущем году ирландец не будет проводить бои, а момент его возвращения в октагон пока неизвестен.