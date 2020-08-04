Федор Емельяненко рассказал о следующем бое

Российская легенда единоборств, Федор Емельяненко, рассказал о своем грядущем поединке. По словам бойца, в настоящий момент стопроцентно прогнозировать ближайшее будущее сложно из-за пандемии коронавируса, но определенные планы все же есть.

«Bellator (промоушен, в котором выступает Емельяненко - прим. ред.) будет ждать, пока зрителям разрешат посещать арены. Мне придется дождаться, когда людям можно будет вернуться на арены. По срокам пока не знаю, поддерживаю форму с ребятами, а бой в любом случае состоится, это вопрос времени», - поделился он.

Емельяненко отметил, что первоначально следующий поединок планировалось провести в США, а затем еще один, последний, в России. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на Youtube.

Ранее брат Федора, Александр Емельяненко, нелестно отозвался о последнем победном бое родственника. По словам Емельяненко-младшего, ничего особенного он не увидел, а увидел только то, что соперники «ходили и наступали друг на друга».