Минспорта РФ утвердило регламент для проведения мероприятий в условиях пандемии COVID-19

В период сохранения рисков распространения коронавируса Министерство спорта России совместно с Роспотребнадзором разработало регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны, включенных в Единый календарный план.

В документе говорится, что главным условием является обеспечение организатором безопасных условий для участников и персонала. В частности необходимо организовать измерение температуры, тестирование на коронавирус, гигиенической обработки рук, а также контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, специальные правила распространяются на условия размещения, питания и проведение церемоний открытия, закрытия и награждения, а также транспортировку гостей и участников.

«В местах проведения должны работать комиссии по допуску участников, разработаны графики медицинского осмотра, прибытия и отбытия участников соревнований на объекты спорта или место проведения соревнований», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой в стране 8 июля Минспорт рекомендовал возобновить проведение всероссийских и международных спортивных мероприятий.