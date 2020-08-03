Матчи футбольных еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии

Игры в рамках футбольных Кубков Европы, старт которых запланирован на этой неделе после вынужденного перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции, будут открыты минутой молчания, посвященной жертвам заболевания.

Помимо этого, члены команд наденут специальные футболки с надписью «Спасибо» на языке клуба как символ признательности людям, работающим «на передовой битвы с пандемией». Такую информацию сообщили на официальном сайте УЕФА.

В период ведения телевизионных трансляций матчей определенное время будет предоставлено для показа роликов, в которых игроки различных клубов лично поблагодарят тех, кто борется с COVID-19.

Кроме того, капитаны команд выйдут на поле в повязках с надписью «Нет расизму», которые будут призваны отразить общую позицию Союза европейских футбольных ассоциаций, состоящую в неприятии дискриминации на любом основании и в любом проявлении.