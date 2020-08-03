Аршавин занял новый пост в «Зените»

Андрей Аршавин приступил к новой должности в футбольном клубе «Зенит». Второго августа он занял пост директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

Как сообщили на сайте питерского клуба, после завершения спортивной карьеры, Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров и работал с футболистами 2004 года рождения.

Как рассказал порталу Sports.ru гендиректор «Зенита» Александр Медведев, в департамент по развитию молодежного футбола входят академия, молодежная команда питерского клуба и команда «Зенит-2».

Медведев также отметил, что Аршавин вдумчиво подходил к принятию данного решения и отлично представляет себе фронт работы.