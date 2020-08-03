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«Будем обжаловать»: адвокат Кокорина прокомментировала новый приговор суда

Кирилл Васин
19:48 03.08.2020
По словам Стукаловой, Кокорин не принимал участие в эпизоде с водителем Виталием Соловчуком, в результате которого тот получил сотрясение мозга.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала новый приговор Мосгорсуда, который был оглашен сегодня, 3 августа.

Согласно приговору, футболист Павел Мамаев был оправдан по статье «хулиганство», однако приговор по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» остался в силе.  Реальный срок для него заменили на исправительные работы в течение одного года. При этом в суде отметили, что Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за проведенного в заключении времени. Приговор Александра Кокорина оставлен без изменений.

По словам Стукаловой, Кокорин не принимал участие в эпизоде с водителем Виталием Соловчуком, в результате которого тот получил сотрясение мозга. Она отметила, что показания свидетелей и прочие материалы дела, включая слова Мамаева, который заявлял, что только он нанес вред Соловчуку, по мнению защиты, указывают на то, что Кокорин не причастен к данному эпизоду. Однако приговор по нему в отношении футболиста оставлен в силе.

«Что касается эпизода с Паком, хулиганом остался один Кокорин. Получается, он просто так встал и ударил Пака, но так не бывает. Если мы говорим о конфликте, то это уже не 213 статья, которая подразумевает беспричинность. В то же время, если это общественно-опасное деяние, должны быть заявления со стороны других потерпевших. Таких не имеется в деле. Поэтому, безусловно, мы будем обжаловать этот приговор и очень сильно надеемся, что судьи поставят на этом жирную точку. Если нет, то будем обжаловать дальше, в Верховный суд», - отметила адвокат.

Она добавила, что защита хочет, чтобы Кокорина оправдали в эпизоде с Соловчуком, а также считает, что вина футболиста по 213 статье «хулиганство» не доказана.

«Мы считаем, что это конфликт, инициированный самим потерпевшим. То есть оскорбление было со стороны потерпевшего. Ребята потерпевшего изначально не оскорбляли», - отметила Стукалова.

Она напомнила, что защита не раз заявляла о том, что Кокорин не попал Паку стулом по голове. По словам адвоката, экспертиза не выявила на голове потерпевшего ссадин.

«К тому же, потерпевший Пак уклонился от экспертизы, она была проведена только по документам. Они были взяты в ведомственной клинике, которая обслуживает Пака по контракту», - резюмировала представитель защиты.

Напомним, что братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили реальные сроки заключения после нескольких драк в центре Москвы. Осенью 2019 года все вышли по УДО. Игроки возобновили профессиональные карьеры. Александр Кокорин недавно заключил контракт с московским «Спартаком».

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