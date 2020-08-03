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Адвокат Мамаева оценил новое решение Мосгорсуда по делу о двух драках в центре Москвы

Ирина Егорова
19:15 03.08.2020
Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Адвокат Мамаева оценил новое решение Мосгорсуда по делу о двух драках в центре Москвы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Адвокат российского футболиста «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что в отношении своего подзащитного  Мосгорсуд вынес «половинчатое решение».  

«Он действительно оправдан по статье "Хулиганство", за которое было назначено лишение свободы, два других эпизода, по одному мы просили оправдать, по другому переквалифицировать - оставлены приговоры прежние, 10 месяцев исправительных работ», - заявил он.

Такие же наказания установлены в отношении Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

По его словам, московский городской суд не последовал четким фактическим предписаниям конституционного суда, где по первому эпизоду нужно было определиться, кто какие действия совершал и правильно квалифицировать. По третьему эпизоду не были выполнения указания вышестоящего суда, уточнил он. 

Адвокат надеялся, что сегодняшнее заседание «поставит жирную точку в этом производстве», но сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

«Элементарное дело растягивается на длительное время.  Неизвестно, сколько потребуется времени для вынесения по этому делу законного обоснованного приговора. Возможно,  точка будет поставлена в конституционной инстанции или потребует повторного возврата, или верховный суд будет в дальнейшем разбираться с этим делом», - закончил Бушманов.

Напомним, что Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Согласно новому приговору, Мамаев был оправдан по статье «хулиганство», однако приговор по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» остался в силе.  Реальный срок для него заменили на исправительные работы в течение одного года. При этом в суде отметили, что Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за проведенного в заключении времени.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. В данный момент они находятся на свободе, Александр Кокорин недавно стал игроком московского «Спартака».

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