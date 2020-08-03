Суд вынес решение об уничтожении стула, которым Кокорин ударил Пака

Московский городской суд постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в ходе конфликта в центре Москвы. Данное решение было вынесено в процессе пересмотра понесенных Кокориным и его коллегой Павлом Мамаевым наказаний по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью.

«Судьбу вещественных доказательств суд решает следующим образом: стул уничтожить, автомобиль Mercedes вернуть владельцу», - зачитал вынесенное решение судья.

Напомним, суд отменил вынесенный ранее приговор Кокорину и Мамаеву. Согласно новому решению, Мамаев был оправдан по статье «Хулиганство», однако приговор по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» остался в силе. Мамаев также может рассчитывать на реабилитацию. Приговор Кокорину оставлен без изменений.