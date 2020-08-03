Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Согласно новому приговору, Мамаев был оправдан по статье «хулиганство», однако приговор по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» остался в силе. Реальный срок для него заменили на исправительные работы в течение одного года. При этом в суде отметили, что Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за проведенного в заключении времени. Приговор Александра Кокорина оставлен без изменений.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. В данный момент они находятся на свободе, Александр Кокорин недавно стал игроком московского «Спартака».