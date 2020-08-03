В Великобритании футболисты будут получать красные карточки за умышленный кашель на противника

Футболисты Английской премьер-лиги будут получать желтые и красные карточки в случае умышленного кашля в сторону соперников или судей. Об этом говорится в специальном своде правил Футбольной ассоциации (FA), касающемся коронавирусной инфекции.

В документе указано, что арбитр может применить свое право вынесения той или иной карточки тому или иному игроку в случае, если он твердо уверен, что действия спортсмена были умышленными и преднамеренными. С юридической точки зрения такой кашель будет расцениваться как «использование оскорбительных выражений или жестов». Регламент цитирует британское издание Independent.

В случае если ситуация показалась судье не слишком серьезной, он может предостеречь допустившего ее игрока от неспортивного поведения и неуважения к игре. Согласно документу, за непреднамеренный кашель игроки наказаны не будут, а судьи будут напоминать им в течение матча о том, чтобы они не плевали на газон, хотя это и не является нарушением регламента или правил.