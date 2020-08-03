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Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом

Кирилл Васин
11:24 03.08.2020
Поединок между спортсменами состоялся 24 июля на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи.
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости

Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.

Поединок между спортсменами состоялся 24 июля на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи. Бой проходил без зрителей. Емельяненко потерпел 8-е поражение в 37 боях. После поединка Емельяненко из-за полученных травм был вынужден воспользоваться помощью медиков.

«Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шел до конца! Желаю ему скорейшего восстановления!» - написал Исмаилов на своей странице в Instagram.

Ранее в Сеть попали кадры, на которых видно, как Емельяненко-младший с трудом передвигается после поединка из-за полученных повреждений. Для того, чтобы идти, он вынужден опираться на своих помощников.

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