СМИ сообщили о желании «Барселоны» продать Месси за 280 миллионов евро

Руководство каталонского футбольного клуба «Барселона» готово продать свою главную звезду и самого знаменитого футболиста планеты Лионеля Мессии в английский «Манчестер Сити» за 280 миллионов евро. Об этом пишет британская газета Mirror.

Ранее нападающий «сине-гранатовых» заявил о своем желании покинуть клуб. В качестве новой команды для Мессии журналисты называли итальянский «Интер», английский «Сити» и французский «ПСЖ», в котором играет бразилец Неймар - бывший партнер Месси.

Источник издания сообщил, что «Барселона» готова рассмотреть различные варианты сделки по Мессии, в том числе, включить в нее других игроков или доплату со стороны англичан.

Лионель Месси является воспитанником и бессменным лидером «Барселоны», за которую он дебютировал еще в 2004 году. На счету талантливого аргентинца 700 голов в профессиональной карьере. Месси шестикратный обладатель «Золотого мяча».