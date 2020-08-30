СМИ: Месси отказался прибыть в «Барселону на медосмотр

Один из самых известных футболистов современности Лионель Мессии уведомил «Барселону» об отказе приезжать на медицинский осмотр в расположение клуба. Об этом сообщил журналист радио RAC1 Жерар Ромеро.

«Месси сообщил “Барсе”, что завтра не будет присутствовать на тестах перед стартом нового сезона», - написал Ромеро в своем Twitter.

По его информации, аргентинец должен явиться в расположение клуба 30 августа, чтобы пройти медосмотр и сдать тесты на коронавирус перед началом нового сезона.

На этой неделе появилась информация, что Месси намерен расторгнуть соглашение о сотрудничестве в одностороннем порядке с ФК «Барселона». СМИ писали, что клуб предложил футболисту завершить спортивную карьеру именно в «Барсе», а также не исключил возможности судебного разбирательства.

На данный момент в приобретении Мессии заинтересованы английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Напомним, что Лионель является воспитанник «Барселоны», за которую выступает с 13 лет. За 20 лет спортивной карьеры он стал лучшим бомбардиром в истории команды и выиграл 34 титула.