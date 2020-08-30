В России отказались от проведения Игр стран СНГ в 2020 году
Изначально планировалось, что Игры пройдут с 20 по 27 августа в Казани, затем их перенесли на сентябрь.
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Первые Игры стран Содружества Независимых Государств, намеченные на 2020 год, не состоятся. Об этом сообщили в министерстве спорта России.
Изначально планировалось, что Игры пройдут с 20 по 27 августа в Казани, затем их перенесли на сентябрь. В соревнованиях по 22 дисциплинам должны были принять участие спортсмены от 14 до 23 лет.
«Было принято решение не проводить Игры стран СНГ в 2020 году», - сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.
Инициатором проведения Игр выступала Россия. Предложение было поддержано на заседании Совета глав правительств СНГ в октябре прошлого года.