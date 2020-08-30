«Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над «Арсеналом»
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.
© Фото: ФК Спартак-Москва, VK
Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в мачте шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.
На 36-й минуте единственный гол от тульской команды забил Даниил Хлусевич. От «Спартака» отличились Александр Соболев (41-я минута) и Самуэль Жиго (45+3).
«Арсенал» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления на 45-й минуте Даниила Лесового.
Московский клуб с 14-ю очками возглавил турнирную таблицу. «Арсенал» с пятью очками – а 11-м месте.