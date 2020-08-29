СМИ сообщили о возможном срыве матча за Суперкубок UEFA

Розыгрыш Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций оказался под угрозой срыва. Матч за трофей должен состояться 24 сентября на арене в Будапеште.

Однако, власти Венгрии заявили о введении дополнительных ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом, въезд в страну для иностранных граждан будет запрещен с первого сентября, пишет The Times.

Сразиться за Суперкубок должны были триумфаторы Лиги чемпионов «Бавария» и победители Лиги Европы «Севилья». Действующим обладателем награды является английский клуб «Ливерпуль». Организаторы рассчитывали на проведение матча со зрителями.