«Не могу поверить в это»: Мостовой о возможном уходе Мессии из «Барселоны»

История с уходом легендарного футболиста Лионеля Месси из каталонской «Барселоны» остается главной темой в футбольном мире. Как сообщила несколько часов назад испанская пресса, нападающий уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити».

Английский клуб готов отдать «сине-гранатовым» в обмен на Месси нескольких ведущих игроков, а также дополнительно 100 миллионов евро. Не дремлет и французский «ПСЖ». Там тоже готовят деньги, а лидер команды Неймар шлет Месси личные сообщения, убеждая того выбрать Париж.

Впрочем, фаворитом в гонке за лучшим футболистом мира является все же «Сити». Ведь его возглавляет любимый тренер Месси - Пеп Гвардиола. Ситуацию с возможным трансфером Лионеля прокомментировал знаменитый российский футболист Александр Мостовой.

«Если это случится, тогда Пеп может рассчитывать на Лигу Чемпионов. Но другое дело, я еще раз повторяюсь, я просто не могу поверить в это, что Лионель может уйти из "Барселоны". Ну зачем? Денег это не касается, человек за свою жизнь заработал на двести лет вперед», - считает экс-футболист сборной России.

Шансы на то, что Месси передумает, тают с каждым днем. Главная надежда болельщиков «Барселоны» связана с отставкой президента клуба. Именно его лидер каталонской команды винит во всех неудачах.