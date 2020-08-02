В FIFA оценили возможность сохранения должности Инфантино в связи с уголовным преследованием

Президент Международной федерации футбола FIFA Джанни Инфантино продолжит исполнять свои обязанности, несмотря на уголовное преследование в Швейцарии. В организации уверены в его невиновности.

«Ничто не мешает президенту исполнять его обязанности. Он продолжит в полной мере выполнять свои функции в FIFA», - цитирует AP заявление федерации.

Отмечается, что Инфантино не было предъявлено обвинений и «он ни в чем не виноват». В FIFA убеждены, что проведенное расследование это подтвердит.

На этой неделе специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер инициировал разбирательство в отношении Инфантино и запросил разрешения на возбуждение уголовного дела против подавшего в отставку генерального прокурора Михаэля Лаубера. Келлер якобы нашел признаки преступного поведения, связанного со встречей Инфантино и Лаубера.