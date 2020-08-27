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Винер-Усманова объяснила, почему российских гимнасток нет среди участниц чемпионата Европы

Иван Линдеманн
17:50 27.08.2020
Турнир должен состояться 26-29 ноября в Киеве.
Винер-Усманова объяснила, почему российских гимнасток нет среди участниц чемпионата Европы
© Фото: Ирина Винер-Усманова, VK

Российских гимнасток нет среди участниц чемпионата Европы 2020 года, который должен пройти в Киеве, потому что пока не ясно, состоится ли турнир. Об этом заявила  президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«Украина надеется, что он пройдет, но еще решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет», - сказала она РИА Новости.

Она добавила, что Россия пока не может подать заявку на участие, потому что для этого необходимо забронировать гостиницу. В случае отмены чемпионата средства не вернут.

«Соревнований, скорее всего, не будет, я разговаривала со многими странами, они подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований», - подчеркнула Винер-Усманова.

Также она напомнила о сложностях поездки на Украину: отсутствие прямых рейсов и поездов.

«Мы просто не можем позволить себе лететь через какие-то страны, там находиться в изоляции. Это все рассчитано на то, что все изменится», - сказала глава ВФХГ.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике был перенесен из-за коронавируса. Теперь он должен состояться 26-29 ноября в Киеве. Окончательное решение о том, состоится ли турнир, будет принято 28 сентября.

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